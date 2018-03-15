"Динамо" - "Лацио". Где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы
15 марта, 2018, 09:00
Сегодня в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" принимает итальянский "Лацио"
Украинские телезрители увидят встречу в прямой трансляции с НСК "Олимпийский".
20:00 - "Динамо" (Украина) - "Лацио" (Италия), телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
- В первой игре в Риме "Динамо" и "Лацио" сыграли вничью 2:2.
- Киевляне являются последними представителями Украины в еврокубках - 13 марта из Лиги чемпионов вылетел "Шахтер", который уступил другому итальянскому клубу - "Роме" - 0:1.
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