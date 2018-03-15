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"Динамо" - "Лацио". Где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" принимает итальянский "Лацио"

Украинские телезрители увидят встречу в прямой трансляции с НСК "Олимпийский".

20:00 - "Динамо" (Украина) - "Лацио" (Италия), телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

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