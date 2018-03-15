"Динамо" проиграло "Лацио" и вылетело из Лиги Европы
Лига Европы. 1/8 финала. Повторный матч
"Динамо" (Украина) - "Лацио" (Италия) 0:2
Голы: Лукас Лейва, 23; де Врей, 83
Первый матч - 2:2.
Перед ответной игрой небольшое преимущество имело "Динамо", достигшее в Риме благоприятного результата - ничьей 2:2. Киевлян в следующий раунд выводила даже ничья 0:0, 1:1.
Учитывая это, хозяева поля не спешили идти вперед, а инициативой владел "Лацио". Римляне воплотили свое преимущество в гол на 23-й минуте. Луис Альберто исполнил угловой, голкипер "Динамо" Денис Бойко ошибся на выходе, а Лукас Лейва головой переправил мяч в ворота.
"Лацио" продолжал доминировать и забил второй раз на 83-й минуте. После углового Луис Фелипе сбросил мяч на Стефана де Врея, который с близкого расстояния поразил ворота.
- Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет 16 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
- Другой представитель Украины в еврокубках - "Шахтер" прекратил борьбу в Лиге чемпионов в 1/8 финала, уступив итальянской "Роме".
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