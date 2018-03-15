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Порошенко назвал Гонтареву "лучшим в мире руководителем Нацбанка"

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву за "значительные шаги в реформировании банковского сектора"

Об этом Порошенко сказал во время приветствия нового главы Нацбанка Якова Смолия, передает Еспресо.TV.

"Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора. В самые тяжелые времена вы действовали ответственно и профессионально", - сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что за последние четыре года Национальный банк был действительно независимым.

Порошенко вспомнил, что на встречах в разных странах ему часто говорили, что Украина имеет "руководителя Национального банка, претендующего на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире".

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