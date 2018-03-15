ПАСЕ готовит доклад о дискриминации Россией крымских татар
Об этом сообщил в Facebook вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.
"Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение, что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - написал Арьев.
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Вице-президент ПАСЕ также добавил, что во время апрельской сессии ПАСЕ может провести отдельные дебаты по вопросу отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Также в апреле в ПАСЕ могут состояться дебаты по незаконным российским выборам в Крыму.
- Напомним, ранее в Меджлисе крымскотатарского народа сообщили, что за время оккупации Крыма на полуострове похитили 49 человек, трупы шестерых нашли со следами пыток.
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