ПАСЕ готовит доклад о дискриминации Россией крымских татар

15 марта, 2018, 18:10

Парламентская Ассамблея Совета Европы начала подготовку отдельного доклада и резолюции о дискриминации оккупационной властью России крымских татар

Об этом сообщил в Facebook вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бюро ПАСЕ единогласно приняло решение, что Ассамблея будет готовить отдельный доклад и резолюцию "Расовая дискриминация Россией крымских татар в Крыму". Позавчера за необходимость подготовки этой резолюции проголосовал мониторинговый комитет ПАСЕ", - написал Арьев.

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Вице-президент ПАСЕ также добавил, что во время апрельской сессии ПАСЕ может провести отдельные дебаты по вопросу отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Также в апреле в ПАСЕ могут состояться дебаты по незаконным российским выборам в Крыму.