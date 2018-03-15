Отравление Скрипаля: российским дипломатам дали неделю, чтобы уехать из Британии

15 марта, 2018, 08:57

Россия уже получила от Великобритании список дипломатов, которые должны покинуть территорию страны

Об этом в эфире одного из российских каналов заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "РБК-Украина".

Она подтвердила, что Британия передала России список дипломатов, которые должны покинуть территорию страны. Среди них есть также представители военного атташе.

"Список дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что депортация российских дипломатов приведет к сокращению состав посольства России в Лондоне примерно на 40%. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.

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