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Отравление Скрипаля: российским дипломатам дали неделю, чтобы уехать из Британии

Россия уже получила от Великобритании список дипломатов, которые должны покинуть территорию страны

Об этом в эфире одного из российских каналов заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "РБК-Украина".

Она подтвердила, что Британия передала России список дипломатов, которые должны покинуть территорию страны. Среди них есть также представители военного атташе.

"Список дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - отметила Захарова.

Ранее стало известно, что депортация российских дипломатов приведет к сокращению состав посольства России в Лондоне примерно на 40%. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • В Великобритании были госпитализированы полицейские расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
  • Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которой вероятно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
  • Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
  • Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
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