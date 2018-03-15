Отравление Скрипаля: российским дипломатам дали неделю, чтобы уехать из Британии
Об этом в эфире одного из российских каналов заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает "РБК-Украина".
Она подтвердила, что Британия передала России список дипломатов, которые должны покинуть территорию страны. Среди них есть также представители военного атташе.
"Список дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - отметила Захарова.
Ранее стало известно, что депортация российских дипломатов приведет к сокращению состав посольства России в Лондоне примерно на 40%. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которой вероятно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
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