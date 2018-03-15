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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", итальянские "Ювентус" и "Рома" и немецкая "Бавария".

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