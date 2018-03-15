Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
15 марта, 2018, 09:45
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", испанские "Реал", "Барселона" и "Севилья", итальянские "Ювентус" и "Рома" и немецкая "Бавария".
The quarter-final line-up is complete!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 марта 2018 г.
What's your dream #UCL final? pic.twitter.com/AQCBxbu3NM
- 14 марта последним четвертьфиналистом стала "Барселона", которая разгромила на своем поле "Челси". Лионель Месси сделал дубль и забил свой сотый гол в Лиге чемпионов.
- Жеребьевка 1/4 финала состоится 16 марта, в церемонии примет участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
- "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала уступил итальянской "Роме" 0:1.
- Фаны римского клуба во время матча демонстрировали на трибунах флаг "ДНР", однако УЕФА пока не отреагировал на нарушение собственного регламента и не наказал "Рому".
- Последний представитель Украины в еврокубках - "Динамо" сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет в Киеве против итальянского "Лацио".
Читайте также: "Динамо" - "Лацио". Все о матч-ответ 1/8 финала Лиги Европы
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-