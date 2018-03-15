Напечатать дом за 24 часа и $4000. Как новая технология поможет решить проблемы с жильем
Об этом пишет издание Quartz.
Разработчики заявили, что строительному принтеру требуется от 12 до 24 часов, чтобы распечатать простой одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. Максимальная площадь здания, которое может сделать принтер, не превышает 80 квадратных метров.
Представители ICON добавили, что это первый 3D-печатный дом, чей фасад полностью печатается с помощью кода и разрешен для проживания людей; они также отметили, что их технология отличается низкой стоимостью. Один дом на этом этапе разработки обойдется в 10 тысяч долларов, однако в будущем они обещают снижение до 4 тысяч долларов.
После печати стен, строители устанавливают окна, деревянную крышу, базовую сантехнику и электропроводку, которую можно провести прямо внутри стен. Вся установка, включая отделку, занимает меньше одного дня. В будущем ICON планирует разработать роботов, которые будут устанавливать окна и крышу после окончания печати и дроны, которые могли бы заняться покраской помещения.
Также компании представили принтер Vulcan, c помощью которого они будут печатать дома. Несмотря на большой вес, его можно переносить с места на место. Vulcan печатает обычную смесь бетона, которая укладывается в 100 нитей толщиной в дюйм и сохраняет форму по мере затвердевания. Стены продолжают твердеть в течение нескольких дней после печати, но начать жить в доме можно уже сразу после производства.
В будущем компании надеются коммерциализировать свои технологии внутри США, где, по их словам, в некоторых городах нехватка жилья ощущается еще острее, чем в развивающихся странах.
В качестве эксперимента ICON и New Story построят район из ста типовых домов в Сальвадоре - самой густонаселенной стране Центральной Америки. В портфолио компании уже есть несколько зданий в Боливии и Гаити. Первый дом они напечатали в Остине, родном городе разработчиков.
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