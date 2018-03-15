Нацбанк продлил санкции в отношении нескольких российских банков

15 марта, 2018, 19:21

Национальный банк Украины во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении некоторых российских банков

Об этом сообщает сайт НБУ.

Регулятор продлил действие санкций в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предполагающие перевод денежных средств или вывод капиталов за пределы Украины на пользу связанных с банками лиц.

"Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным выведение этими банками капиталов из Украины на пользу материнских банков и других связанных с ними лиц", - говорится в сообщении НБУ.