Нацбанк продлил санкции в отношении нескольких российских банков
15 марта, 2018, 19:21
Национальный банк Украины во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении некоторых российских банков
Об этом сообщает сайт НБУ.
Регулятор продлил действие санкций в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предполагающие перевод денежных средств или вывод капиталов за пределы Украины на пользу связанных с банками лиц.
"Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным выведение этими банками капиталов из Украины на пользу материнских банков и других связанных с ними лиц", - говорится в сообщении НБУ.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доля банков с российским капиталом в Украине уменьшилась вдвое.
- Совет нацбезопасности и обороны продлила санкции в отношении российских банков.
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