На Закарпатье 18 человек задержали по подозрению в подготовке погромов нацменьшинств, - нардеп

15 марта, 2018, 16:31

В Закарпатской области 18 человек задержали по подозрению в подготовке погромов и запугивания нацменьшинств и дестабилизации ситуации с целью ухудшения отношений с соседними странами

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Стало известно о подготовке дестабилизации ситуации на Закарпатье. Сегодня ночью там уже задержаны 18 человек, и продолжают искать и задерживать дальше", - написал Мосийчук.

По словам нардепа, провокации планировались во время мероприятий по случаю годовщины создания Карпатской Украины.

"Этих людей свозят туда для организации погромов, избиения и запугивания венгерских и цыганских меньшинств во время мероприятий, посвященных годовщине создания Карпатской Украины. Цель: создание провокаций, дестабилизация ситуации в приграничной области и развязыыание конфликта с соседними странами", - отметил Мосийчук.