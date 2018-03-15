На Закарпатье 18 человек задержали по подозрению в подготовке погромов нацменьшинств, - нардеп
15 марта, 2018, 16:31
В Закарпатской области 18 человек задержали по подозрению в подготовке погромов и запугивания нацменьшинств и дестабилизации ситуации с целью ухудшения отношений с соседними странами
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.
"Стало известно о подготовке дестабилизации ситуации на Закарпатье. Сегодня ночью там уже задержаны 18 человек, и продолжают искать и задерживать дальше", - написал Мосийчук.
По словам нардепа, провокации планировались во время мероприятий по случаю годовщины создания Карпатской Украины.
"Этих людей свозят туда для организации погромов, избиения и запугивания венгерских и цыганских меньшинств во время мероприятий, посвященных годовщине создания Карпатской Украины. Цель: создание провокаций, дестабилизация ситуации в приграничной области и развязыыание конфликта с соседними странами", - отметил Мосийчук.
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