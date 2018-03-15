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На Полтавщине погиб военный-контрактник

Полиция Миргорода устанавливает обстоятельства гибели 25-летнего военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Полтавщины.

15 марта в полиции Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

Следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией “Умышленное убийство". Сообщается, что одна из основных версий - самоубийство.

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