На Полтавщине погиб военный-контрактник

15 марта, 2018, 10:32

Полиция Миргорода устанавливает обстоятельства гибели 25-летнего военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Полтавщины.

15 марта в полиции Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

Следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией “Умышленное убийство". Сообщается, что одна из основных версий - самоубийство.