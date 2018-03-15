На Полтавщине погиб военный-контрактник
15 марта, 2018, 10:32
Полиция Миргорода устанавливает обстоятельства гибели 25-летнего военнослужащего
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Полтавщины.
15 марта в полиции Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.
Следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.
Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией “Умышленное убийство". Сообщается, что одна из основных версий - самоубийство.
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