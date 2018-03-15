На Львовщине отравились 8 человек, трое из них - дети
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение об отравлении поступило в Бродовского отделение полиции 14 марта. В медучреждения обратились 8 жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой. Остальные 7 пострадавших, среди которых трое детей, госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтороколит, кишечная инфекция".
На лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 лет и дети в возрасте 7-12 лет. Вероятной причиной отравления мог стать торт, который приобрели в магазине для празднования дня рождения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье - 3 года ограничения свободы.
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