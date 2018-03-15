Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов Британией

15 марта, 2018, 13:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов из Великобритании из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом Лавров заявил на форуме "Россия - страна возможностей", передает ТАСС.

"Ответ будет очень быстро, я вас уверяю. Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем нашим британским коллегам", - сказал глава МИД России.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипач и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков