Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов Британией
15 марта, 2018, 13:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов из Великобритании из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом Лавров заявил на форуме "Россия - страна возможностей", передает ТАСС.
"Ответ будет очень быстро, я вас уверяю. Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем нашим британским коллегам", - сказал глава МИД России.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Совет НАТО соберется за использование Россией химического оружия.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
- Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля.
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