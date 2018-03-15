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Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов Британией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал "быстрый ответ" на выдворение российских дипломатов из Великобритании из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом Лавров заявил на форуме "Россия - страна возможностей", передает ТАСС.

"Ответ будет очень быстро, я вас уверяю. Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем нашим британским коллегам", - сказал глава МИД России.

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