Латвия проверит информацию о тайных банковских счетах дочерей Путина
Об этом сообщает LSM.LV.
Разведка во времена президентства Барака Обамы получила информацию о том, что дочери президента России Владимира Путина имеют тайные счета в банках Латвии. Тогда американская администрация, зная, как Путин стремится защитить свою семью от публичности, решила обнародовать эти сведения. Отмечается, что так поступить Обаме рекомендовала его советница Селеста Валландер, аналитик из российских вопросов.
"В любом случае я надеюсь, что наша контрольная служба и регулятор отреагировали и проверяют эту информацию”, - заявила министр финансов Данная Рейзниеце-Озола на вопросы журналистов.
Глава МВД Рихардс Козловскис также считает, что информация должна быть проверена, к тому же всеми контролирующими учреждениями.
Глава службы Служба предотвращения легализации незаконно нажитых средств Латвии Виестур Бурканс пояснил: будут проверены действия, которые проведены с деньгами на этих счетах. Цель проверки - выяснить происхождение средств, каким путем они были получены.
Последствия могут быть разными, прогнозирует он: одно дело, если банки сами, выполняя требования закона, сообщат о сомнительных операциях клиентов, другое дело, если они специально или невольно скроют эти данные. Во втором случае латвийские службы могут попросить информационной поддержки у США, чтобы получить разъяснения, на каких фактах основывалось предложение Селесты Валландер.
- В марте бывший официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд заявила, что дочь Путина имеет секретные банковские счета в Латвии.
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