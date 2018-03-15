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Киевскую радиостанцию оштрафовали на рекордные 328 тыс грн за невыполнение языковых квот

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала радиостанцию "Радио Пятница" за нарушение языковых квот на рекордные 327,8 тыс. грн

Об этом сообщил в Facebook член Нацсовета Сергей Костинский.

"В промежутке с 07:00 до 14:00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо положенных по закону 30%. В целом штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот", - написал Костинский.

"Радио Пятница" - киевская негосударственная музыкально-информационная радиостанция, до 13 февраля 2015 года имела название Super Radio. Вместе со станциями "Наше радио", "Авторадио", NRJ, Loung FM, Ретро FM, Джем FM и "Голос столицы" названная радиостанция входит в состав радиогруппы "Украинский медиа холдинг" объявленного в розыск украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко, которого считают в прошлом "кошельком" экс-президента Виктора Януковича.

  • Напомним, в 2017 году Нацсовет оштрафовал 17 радиостанций на общую сумму свыше 1 млн грн.
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