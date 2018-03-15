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Кот выскочил на поле и заставил рефери остановить матч Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Рефери остановил игру Лиги чемпионов между "Бешикташем" и "Баварией" из-за кота, который выбежал на поле

Забавный инцидент произошел в начале второго тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Стамбуле, где встречались турецкий "Бешикташ" и немецкая "Бавария". На 49-й минуте игры кот выскочил на поле, после чего рефери Майкл Оливер остановил игру и возобновил ее лишь, когда рыжий нарушитель вернулся на трибуны.

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