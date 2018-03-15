Художник каждый день рисует нового персонажа в огромной сцене драки. На картине уже 73 героя
Об этом пишет Bored Panda.
На картине показана битва между колдунами, животными, фантастическими существами, спортсменами и другими неожиданными героями.
Hey so through 2018 i'm gonna do a drawing challenge where every day I add another character to a giant fight scene until it gets so giant I probably won't even be able to upload it to Twitter anymore. Here goes: pic.twitter.com/hSd8kyOii0— Tom Gran (@tommgran) 1 января 2018 г.
"Эй, я принимаю вызов и в 2018 году сделаю рисунок, где каждый день буду добавлять нового персонажа в гигантскую сцену драки, пока она не станет такой гигантской, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Твиттер".
Первым персонажем огромной картины стала девушка в ковбойской шляпе, которая ногой бьет лысого мужчину с нунчаками.
Картина после первого дня эксперимента
Пока неизвестно, когда Гран планирует закончить полотно. В интервью он признался, что на челлендж его вдохновил художник Энтони Кларк (Anthony Clark), который проводил эксперимент "Рисунок в день" и регулярно создавал полотна в течение последних нескольких лет.
День 37
"Несколько раз я забывал нарисовать нового персонажа и создавал их за несколько секунд до полуночи. Трудно не повторять идеи и позы героев. А моими фаворитами являются призраки-младенцы, которые держат табличку в верхней части рисунка. Они классные", - говорит Гран.
Картина после 73 дня эксперимента
Читайте также: Как фотограф повторял портрет Дали: подвешенный стул, вода из ведра и летающий тостер вместо котов
- Американский иллюстратор Шон Косс, который является основателем флешмоба Inktober, изобразил всю суть страхов людей с помощью туши.
- Фуд-фотограф Мишель Балдини публикует в своем Instagram снимки яичницы, превращенной в своеобразные "картины на сковороде".
- Художник и скульптор Херард Масс из Барселоны создает юмористические скульптуры, сочетающие в себе узнаваемые черты эпохи Возрождения и детали современного мира.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-