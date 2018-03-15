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Художник каждый день рисует нового персонажа в огромной сцене драки. На картине уже 73 героя

Британский художник, режиссер и аниматор Том Гран с 1 января 2018 года создает картину с дракой мультипликационных персонажей, дорисовывая по одному персонажу в день

Об этом пишет Bored Panda.

На картине показана битва между колдунами, животными, фантастическими существами, спортсменами и другими неожиданными героями.

"Эй, я принимаю вызов и в 2018 году сделаю рисунок, где каждый день буду добавлять нового персонажа в гигантскую сцену драки, пока она не станет такой гигантской, что я, вероятно, даже не смогу загрузить ее в Твиттер".

Первым персонажем огромной картины стала девушка в ковбойской шляпе, которая ногой бьет лысого мужчину с нунчаками.

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Картина после первого дня эксперимента

Пока неизвестно, когда Гран планирует закончить полотно. В интервью он признался, что на челлендж его вдохновил художник Энтони Кларк (Anthony Clark), который проводил эксперимент "Рисунок в день" и регулярно создавал полотна в течение последних нескольких лет.

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День 37

"Несколько раз я забывал нарисовать нового персонажа и создавал их за несколько секунд до полуночи. Трудно не повторять идеи и позы героев. А моими фаворитами являются призраки-младенцы, которые держат табличку в верхней части рисунка. Они классные", - говорит Гран.

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Картина после 73 дня эксперимента

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