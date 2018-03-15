 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ГПУ откроет уголовное производство по тендеру на 4G, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал начало уголовного производства относительно законности проведения тендера на 4G-связь

Об этом Луценко заявил во время пленарного заседания в Верховной Раде, передает "112 Украина".

"Я вчера получил обращение премьер-министра, которое базируется на депутатском запросе лидера "Радикальной партии", который ставит под сомнение законность проведения тендера. Мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим. Если будут признаки, что государственный бюджет недополучил средства, то мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству", - сказал Луценко.

Читайте также. Опоздал на 8 лет. Что такое 4G и зачем он Украине

Генпрокурор отметил, что во время расследования правоохранители проверят, поступила в бюджет сумма, указанная как стартовая цена объявленного тендера.

4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.

  • Напомним, 31 января украинские мобильные операторы купили 4G-лицензии, заплатив всего 2,45 млрд грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать