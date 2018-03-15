ГПУ откроет уголовное производство по тендеру на 4G, - Луценко
Об этом Луценко заявил во время пленарного заседания в Верховной Раде, передает "112 Украина".
"Я вчера получил обращение премьер-министра, которое базируется на депутатском запросе лидера "Радикальной партии", который ставит под сомнение законность проведения тендера. Мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим. Если будут признаки, что государственный бюджет недополучил средства, то мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству", - сказал Луценко.
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Генпрокурор отметил, что во время расследования правоохранители проверят, поступила в бюджет сумма, указанная как стартовая цена объявленного тендера.
4G (англ. 4th Generation) — четвертое поколение мобильной радиосвязи. К четвертому поколению относятся перспективные технологии, позволяющие передавать данные со скоростью свыше 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с - стационарным.
- Напомним, 31 января украинские мобильные операторы купили 4G-лицензии, заплатив всего 2,45 млрд грн.
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