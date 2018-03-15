ГПУ обещает в скором времени передать дела Новинского и Добкина в суд
15 марта, 2018, 12:16
ГПУ вскоре передаст в суд производства, в которых фигурируют народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин и Вадим Новинский
Об этом во время заседания Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Двое народных депутатов, с которых снята депутатская неприкосновенность с моей инициативы по материалам ГПУ, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия завершаются, мы ожидаем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд", - подчеркнул он.
По словам Луценко, такая же ситуация и с уголовными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представление на лишение неприкосновенности депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный).
- ГПУ подозревает Добкина в земельных махинациях на сумму 226 млн грн за времена его работы мэром Харькова.
- 13 июля парламент большинством голосов разрешил лишения Добкина депутатской неприкосновенности, его задержании и аресте.
- Суд избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен. Несмотря на это, нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 миллионов гривен. Другие 20 миллионов залога заплатил бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.
- Новинского подозревают в пособничестве незаконному лишению свободы митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), организованной преступной группой в составе экс-президента Виктора Януковича, а также в пособничестве в превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.
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