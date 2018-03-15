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ГПУ обещает в скором времени передать дела Новинского и Добкина в суд

ГПУ вскоре передаст в суд производства, в которых фигурируют народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин и Вадим Новинский

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Двое народных депутатов, с которых снята депутатская неприкосновенность с моей инициативы по материалам ГПУ, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия завершаются, мы ожидаем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд", - подчеркнул он.

По словам Луценко, такая же ситуация и с уголовными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представление на лишение неприкосновенности депутатов Максима Полякова (фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный).

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