Гонтарева назвала топ должников-олигархов Нацбанка

15 марта, 2018, 13:42

Валерия Гонтарева рассказала о задолженности банков по кредитам рефинансирования от НБУ и имена их владельцев

Об этом сообщила Валерия Гонтарева, которая ушла в отставку с должности главы Нацбанка, во время выступления в Верховной Раде, передает Эспрессо.TV.

В целом украинские банки должны выплатить около 45,2 млрд гривен рефинансирования Нацбанка.

Список всех владельцев банков-должников:

Олег Бахматюк, Финансовая инициатива" и VAB - долг 10,2 млрд гривен;

Дмитрий Фирташ, “Надра банк” - 9,8 млрд гривен;

Николай Лагун, "Дельта Банк” - 8 млрд гривен;

Константин Жеваго, "Финансы и кредит" - 6,3 млрд гривен;

Леонид Климов (до сих пор пребывает нардепом), “Имэксбанк” - 3,4 млрд гривен.

Гонтарева добавила, что банкротство банка не означает, что долги перед государством не будут погашенными. Поэтому Нацбанк инициировал судебные иски против владельцев обанкротившихся банков по возврату задолженности.

Отметим, сегодня Верховная Рада приняла решение об увольнении Гонтаревой. Последняя ушла в отставку еще в мае 2017 года.