Глава МИД Великобритании встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом

15 марта, 2018, 21:10

В среду, 14 марта, министр иностранных дел Великобритании встретился в Лондоне с лидерами крымских татар Мустафой Джемилевым, Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Сегодня имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Рустемом Умеровым лично познакомиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson" относительно незаконной аннексии Россией Крыма и усиления давления на агрессора", - написал Джемилев.

Одновременно Ильми Умеров рассказал "Радио Свобода", что Джонсон пообещал усиливать санкции в отношении России.

"Борис Джонсон заверил, что хорошо знает проблему Украины, и поддерживает ее в этом конфликте. Россию же не намерены лишать санкций, наоборот – выступают за их ужесточение, они злы на Россию после отравления Сергея Скрипаля и его дочери", - рассказал Умеров.

Джонсон также подтвердил, что королевская семья не поедет на чемпионат мира по футболу в России, однако отметил, что британская команда примет в нем участие, поскольку этот спорт очень популярен среди британцев.

Ильми Умеров также встретился с юристами правозащитной организации European Human Rights Advocacy Centre и обсудил с ними детали дела Меджлиса крымскотатарского народа против России, что находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.