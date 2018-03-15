Глава МИД Великобритании встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом
Об этом сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"Сегодня имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Рустемом Умеровым лично познакомиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson" относительно незаконной аннексии Россией Крыма и усиления давления на агрессора", - написал Джемилев.
Одновременно Ильми Умеров рассказал "Радио Свобода", что Джонсон пообещал усиливать санкции в отношении России.
"Борис Джонсон заверил, что хорошо знает проблему Украины, и поддерживает ее в этом конфликте. Россию же не намерены лишать санкций, наоборот – выступают за их ужесточение, они злы на Россию после отравления Сергея Скрипаля и его дочери", - рассказал Умеров.
Джонсон также подтвердил, что королевская семья не поедет на чемпионат мира по футболу в России, однако отметил, что британская команда примет в нем участие, поскольку этот спорт очень популярен среди британцев.
Ильми Умеров также встретился с юристами правозащитной организации European Human Rights Advocacy Centre и обсудил с ними детали дела Меджлиса крымскотатарского народа против России, что находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.
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