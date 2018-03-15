 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава МИД Великобритании встретился с Джемилевым, Умеровым и Чийгозом

В среду, 14 марта, министр иностранных дел Великобритании встретился в Лондоне с лидерами крымских татар Мустафой Джемилевым, Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом

Об этом сообщил в Facebook уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Сегодня имели честь с Ильми Умеровым, Ахтемом Чийгозом и Рустемом Умеровым лично познакомиться с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, и имел возможность лично поблагодарить за его позицию высказанную в авторской статье "Four years since the illegal annexation of Crimea: article by Boris Johnson" относительно незаконной аннексии Россией Крыма и усиления давления на агрессора", - написал Джемилев.

Одновременно Ильми Умеров рассказал "Радио Свобода", что Джонсон пообещал усиливать санкции в отношении России.

"Борис Джонсон заверил, что хорошо знает проблему Украины, и поддерживает ее в этом конфликте. Россию же не намерены лишать санкций, наоборот – выступают за их ужесточение, они злы на Россию после отравления Сергея Скрипаля и его дочери", - рассказал Умеров.

Джонсон также подтвердил, что королевская семья не поедет на чемпионат мира по футболу в России, однако отметил, что британская команда примет в нем участие, поскольку этот спорт очень популярен среди британцев.

Ильми Умеров также встретился с юристами правозащитной организации European Human Rights Advocacy Centre и обсудил с ними детали дела Меджлиса крымскотатарского народа против России, что находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2018 пятница

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать