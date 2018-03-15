Глава МИД КНДР сегодня посетит Швецию. Там может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына
15 марта, 2018, 09:42
Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо намерен посетить Швецию 15 марта
Об этом сообщает пресс-центр министерства иностранных дел Швеции, передает издание Reuters.
Отмечается, что визит северокорейского министра продлится два дня, во время чего он встретится со своей шведской коллегой Валльстрем.
Министры иностранных дел обсудят дипломатические представительства Швеции в США, Канаде и Австралии, которые не имеют дипломатического присутствия в Северной Корее, а также ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.
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- Отметим, накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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