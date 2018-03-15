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Глава МИД КНДР сегодня посетит Швецию. Там может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына

Ри Йонг Хо
фото: REUTERS
Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо намерен посетить Швецию 15 марта

Об этом сообщает пресс-центр министерства иностранных дел Швеции, передает издание Reuters.

Отмечается, что визит северокорейского министра продлится два дня, во время чего он встретится со своей шведской коллегой Валльстрем.

Министры иностранных дел обсудят дипломатические представительства Швеции в США, Канаде и Австралии, которые не имеют дипломатического присутствия в Северной Корее, а также ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

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  • Отметим, накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
  • В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
  • Напомним, представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
  • В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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