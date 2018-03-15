Франция поддерживает Великобританию в "деле Скрипаля", - Макрон

15 марта, 2018, 15:06

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция поддерживает Великобританию, обвинившую Россию в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери

Об этом Макрон заявил после разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает Reuters.

Все указывает, что ответственность фактически лежит на России, и работа, проведенная британской разведкой при поддержке французских служб, это подтверждает. Франция решительно осуждает эту неприемлемую атаку на союзную страну. Хочу предложить Терезе Мэй всю мою солидарность.", - сказал Макрон.

В администрации президента Франции заявили, что реакция европейских и трансатлантических союзников должна быть общей.

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