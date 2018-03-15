Ложкин и Пивоварский инвестируют в Германию, - СМИ

15 марта, 2018, 20:07

Экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский имеют общий инвестиционный бизнес в Германии

Об этом пишет DW.

После ухода из Администрации президента Ложкин в августе 2016 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета. Соратник президента обещал в течение 2017 года привлечь в Украину до 5 млрд долларов инвестиций.

Но за год совет во главе с Ложкиным ни разу так и не собралась, отмечает издание.

При этом 31 августа на Кипре была зарегистрирована компания Ensitar Limited. И хотя бенефициаром этой компании Ложкин официально стал лишь в марте 2017 года, когда он уже не біл на госслужбе, создавалась она его доверенным лицом. Эта фирма создана для иностранных инвестиций.

Самым привлекательным Ложкину показался немецкий рынок недвижимости, популярный сегодня у инвесторов со всего мира на фоне своего устойчивого роста, рекордно дешевых кредитов и солидных показателей мощной экономики Европы.

"В июле 2017 года Ensitar Limited Ложкина стала, как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении DW, владельцем 49-процентной доли в уставном капитале новой компании Liwon Hilden GmbH", - пишет издание.

51% компании принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH.

Эта компания создает проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и получает разрешения местных органов власти на строительство. Реализацию проектов финансируют инвесторы, которые становятся партнерами в совместных компаниях.

В Хильдене, городе близ Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH вместе с украинскими инвесторами до конца 2019 года планируют построить жилой комплекс на более 100 квартир с магазинами и подземным паркингом. Комплекс появится на месте старого торгового центра в центре города, который вскоре будет снесен.

Исходя из средних показателей стоимости квадратного метра жилья в центре Хильдена, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро, отмечает издание.

"Об инвестициях в Германии осведомлен узкий круг лиц. Доверенными лицами от имени бывшего главы канцелярии президента Украины в Liwon Hilden GmbH, в соответствии с доверенностью, копия которой есть в распоряжении DW, является Андрей Пивоварский и дочь народного депутата от БПП Григория Шверка Мария. Шверк-старший - "правая рука" Бориса Ложкина в бизнесе, многолетний вице-президент медиа-холдинга UMH, который был продан Сергею Курченку", - отмечает издание.

Компания Liwon Real Estate GmbH - "старший" партнер Ложкина в немецком проекте - отказалась сообщить, кто выступает инвестором и на какие деньги финансируется проект.

Исполнительный директор Liwon Hilden GmbH Пивоварский, в соответствии с немецким законом о борьбе с отмыванием денег, должен был внести бенефициаров компании в созданный в прошлом году реестр прозрачности.

Однако, как свидетельствует полученная выписка из реестра, экс-министр и бывший глава Администрации президента не сделали этого.