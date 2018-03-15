День в АТО прошел без потерь, однако оккупанты нарушают режим тишины
15 марта, 2018, 19:42
В четверг, 15 марта, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по укреплениям сил АТО вблизи населенного пункта Луганское.
На донецком направлении боевики применили 82-мм минометы по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного.
Во время вражеских обстрелов ни один из украинских военнослужащих не пострадал.
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