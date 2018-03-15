День в АТО прошел без потерь, однако оккупанты нарушают режим тишины

15 марта, 2018, 19:42

В четверг, 15 марта, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении террористы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по укреплениям сил АТО вблизи населенного пункта Луганское.

На донецком направлении боевики применили 82-мм минометы по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного.

Во время вражеских обстрелов ни один из украинских военнослужащих не пострадал.