Дело Гриняка: работники ГПУ уклоняются от исполнения решения суда, - адвокат

15 марта, 2018, 18:43

Защита генерала МВД Владимира Гриняка заявляет, что сотрудники ГПУ не соблюдают норм действующего законодательства и уклоняются от исполнения решения суда

Об этом в Facebook написал адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий:

Похоже, что беспорядок, царящий в ДВР ГПУ не знает границ и уже выходит далеко за пределы здравого смысла.

Сегодня стало вполне очевидно, что отдельные сотрудники этого подразделения не только не соблюдают норм действующего законодательства, но и злостно уклоняются от выполнения решения Суда.

Так, 14.03.18 г. следственный судья Печерского районного суда удовлетворил нашу жалобу и возложил на орган предварительного расследования обязанность - немедленно предоставить стороне защиты все материалы уголовного производства, собранные по делу, тем самым выполнив требования ч.2 ст.290 УПК Украины.

То есть суд, своим Определением признал наши многочисленные требования о предоставлении всех материалов вполне законными и обоснованными, вместе с тем, суд признал противоправной бездеятельность следователя и прокурора в части промедления и препятствия в предоставлении стороне защиты всех материалов производства.

Однако, такое справедливое решение суда почему-то совсем не убедило следователя в полной ошибочности избранной им правовой позиции (видео 2), и, очевидно, не привело к его осознанию того, что он длительное время действовал противоправным образом и грубо нарушал процессуальные права стороны защиты.

Увы, от выполнения Постановления Суда следователь категорически отказался, а саму копию этого документа, которую я ему официально вручил, демонстративно бросил на пол.

После этого, выходя из лифта мы случайно встретили прокурора (видео 3), который является процессуальным руководителем по делу, но судя по всему, он был не очень рад нас видеть. Однако, ему все же пришлось пообщаться с нами, поскольку он долго не мог вызвать лифт и скрыться от нас.

Всем нам хорошо известно, что выполнение Решения Суда является общеобязательным для всех граждан Украины, однако, по мнению некоторых сотрудников ДВР ГПУ, такая обязанность на них почему-то не распространяется.

Такое откровенное пренебрежение нормами УПК и умышленное уклонение от исполнения Определения Суда, подтверждает наши аргументированные доводы о том, что за стенами ДВР ГПУ действующее законодательство Украины не действует, решения суда игнорируются, а действуют лишь нездоровые амбиции некоторых должностных лиц и царит полное беззаконие и произвол.

Но самым интересным является тот факт, что после того как мы обратились к следователю с законным требованием - немедленно выполнить вышеуказанное Постановление и предоставить материалы производства, следователь безосновательно вызвал охрану и заставил нас покинуть помещение ДВР ГПУ.

У меня как у защитника по делу да и вообще как у рядового гражданина, уже не осталось никаких сомнений, что это уголовное дело не имеет ничего общего с законом и справедливостью, а направлено лишь на то, чтобы обвинить Гриняка в преступлениях, которые он не совершал, и "повесить" все смерти на Майдане на него. Чтобы в дальнейшем, руководство ДВР ГПУ могло под искусственным предлогом скрывать свою полную бездеятельность и успокаивать народный гнев, публично заявляя о призрачном прогрессе в расследовании дел убийства Небесной Сотни.