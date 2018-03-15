Булава, миньон и барный стул: Uber обнародовал список забытых в машинах вещей
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки и деньги. Самые забывчивые города - Киев, Одесса и Львов. Большинство пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в воскресенье и понедельник. А больше всего вещей в 2017 году забывали в машинах системы Uber 27 ноября и 10 декабря.
Среди европейских стран, где пользователи чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия; а вот Украина возглавляет список наименее забывчивых стран, также мало “зевак” в Румынии и Ирландии.
Самыми удивительными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с моющими средствами и черный спасательный жилет.
10 вещей, которые чаще всего забывали в Uber в Украине:
- Телефон
- Одежда
- Кошелек/кредитная карта
- Ключи
- Сумка
- Деньги
- Очки
- Документы
- Рюкзак
- Ювелирные изделия
50 самых уникальных предметов, забытых в Uber в Украине:
- Барный стул
- Синие брюки
- Зубная паста
- Багаж
- Красная кепка
- Пропуск
- Серебряная зажигалка ST Dupont
- Булава
- Ведро с моющими средствами
- Вязаный шарф-капюшон
- Зеленая кепка
- Зеленый блокнот с ручкой
- Детский капюшон
- Мужская вязанная кепка
- Настольная игра
- Черный гольф
- Портативное зарядное устройство в виде миньона
- Подушка для шеи
- Большая игрушечная машина
- Игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку
- Черный спасательный жилет
- Карта лояльности клиники Борис
- Файл с назначением врача
- Детское переносное кресло
- Чехол для очков Tom Ford
- Фиолетовая крышка
- Черная термокружка Contigo
- Конверт
- Черный дорожный чехол
- Книги
- Духи
- Самокат
- Подарочная корзина
- Помада
- Шлепанцы
- Телефон Lenovo
- Беспроводные наушники Apple AirPods
- Документ
- Паспорт
- Синяя футболка
- Lenovo A916
- Флешка в пластиковом чехле
- Ковер
- Каремат
- Черные джинсы
- Черный чехол с очками "DIOR"
- Фотоаппарат
- Pixel 2
- Еда
- Очень важна сим-карта
Наиболее "забывчивы" украинские города:
- Киев
- Одесса
- Львов
- Харьков
- Днепр
- Запорожье
- Винница
Дни недели, когда поступает больше всего сообщений о забытых вещах - Украина:
- Воскресенье
- Понедельник
- Четверг
- Суббота
- Вторник
Наиболее "забывчивы" дни в 2017 году в Украине:
- 27 ноября 2017 года
- 10 декабря 2017 года
- 29 декабря 2017 года
- 19 октября 2017 года
- 20 апреля 2017 года
Топ10 самых "забывчивых" стран в Европе:
- Испания
- Польша
- Португалия
- Чехия
- Италия
- Швеция
- Франция
- Швейцария
- Бельгия
- Нидерланды
Топ 10 наименее "забывчивых" стран в Европе:
- Украина
- Румыния
- Ирландия
- Хорватия
- Норвегия
- Словакия
- Эстония
- Германия
- Литва
- Австрия
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