Булава, миньон и барный стул: Uber обнародовал список забытых в машинах вещей

15 марта, 2018, 14:36

Uber опубликовал второй ежегодный рейтинг забытых вещей в автомобилях сервиса в Украине и Европе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки и деньги. Самые забывчивые города - Киев, Одесса и Львов. Большинство пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в воскресенье и понедельник. А больше всего вещей в 2017 году забывали в машинах системы Uber 27 ноября и 10 декабря.

Среди европейских стран, где пользователи чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия; а вот Украина возглавляет список наименее забывчивых стран, также мало “зевак” в Румынии и Ирландии.

Самыми удивительными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с моющими средствами и черный спасательный жилет.

10 вещей, которые чаще всего забывали в Uber в Украине:

Телефон

Одежда

Кошелек/кредитная карта

Ключи

Сумка

Деньги

Очки

Документы

Рюкзак

Ювелирные изделия

50 самых уникальных предметов, забытых в Uber в Украине:

Барный стул

Синие брюки

Зубная паста

Багаж

Красная кепка

Пропуск

Серебряная зажигалка ST Dupont

Булава

Ведро с моющими средствами

Вязаный шарф-капюшон

Зеленая кепка

Зеленый блокнот с ручкой

Детский капюшон

Мужская вязанная кепка

Настольная игра

Черный гольф

Портативное зарядное устройство в виде миньона

Подушка для шеи

Большая игрушечная машина

Игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку

Черный спасательный жилет

Карта лояльности клиники Борис

Файл с назначением врача

Детское переносное кресло

Чехол для очков Tom Ford

Фиолетовая крышка

Черная термокружка Contigo

Конверт

Черный дорожный чехол

Книги

Духи

Самокат

Подарочная корзина

Помада

Шлепанцы

Телефон Lenovo

Беспроводные наушники Apple AirPods

Документ

Паспорт

Синяя футболка

Lenovo A916

Флешка в пластиковом чехле

Ковер

Каремат

Черные джинсы

Черный чехол с очками "DIOR"

Фотоаппарат

Pixel 2

Еда

Очень важна сим-карта

Наиболее "забывчивы" украинские города:

Киев

Одесса

Львов

Харьков

Днепр

Запорожье

Винница

Дни недели, когда поступает больше всего сообщений о забытых вещах - Украина:

Воскресенье

Понедельник

Четверг

Суббота

Вторник

Наиболее "забывчивы" дни в 2017 году в Украине:

27 ноября 2017 года

10 декабря 2017 года

29 декабря 2017 года

19 октября 2017 года

20 апреля 2017 года

Топ10 самых "забывчивых" стран в Европе:

Испания

Польша

Португалия

Чехия

Италия

Швеция

Франция

Швейцария

Бельгия

Нидерланды

Топ 10 наименее "забывчивых" стран в Европе: