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Булава, миньон и барный стул: Uber обнародовал список забытых в машинах вещей

Uber опубликовал второй ежегодный рейтинг забытых вещей в автомобилях сервиса в Украине и Европе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки и деньги. Самые забывчивые города - Киев, Одесса и Львов. Большинство пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в воскресенье и понедельник. А больше всего вещей в 2017 году забывали в машинах системы Uber 27 ноября и 10 декабря.

Среди европейских стран, где пользователи чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Испания, Польша и Португалия; а вот Украина возглавляет список наименее забывчивых стран, также мало “зевак” в Румынии и Ирландии.

Самыми удивительными предметами, которые украинцы оставляли в Uber, оказались барный стул, зубная паста, булава, ведро с моющими средствами и черный спасательный жилет.

10 вещей, которые чаще всего забывали в Uber в Украине:

  • Телефон
  • Одежда
  • Кошелек/кредитная карта
  • Ключи
  • Сумка
  • Деньги
  • Очки
  • Документы
  • Рюкзак
  • Ювелирные изделия

50 самых уникальных предметов, забытых в Uber в Украине:

  • Барный стул
  • Синие брюки
  • Зубная паста
  • Багаж
  • Красная кепка
  • Пропуск
  • Серебряная зажигалка ST Dupont
  • Булава
  • Ведро с моющими средствами
  • Вязаный шарф-капюшон
  • Зеленая кепка
  • Зеленый блокнот с ручкой
  • Детский капюшон
  • Мужская вязанная кепка
  • Настольная игра
  • Черный гольф
  • Портативное зарядное устройство в виде миньона
  • Подушка для шеи
  • Большая игрушечная машина
  • Игрушка в виде серого кролика с застежкой для крепления на сумку
  • Черный спасательный жилет
  • Карта лояльности клиники Борис
  • Файл с назначением врача
  • Детское переносное кресло
  • Чехол для очков Tom Ford
  • Фиолетовая крышка
  • Черная термокружка Contigo
  • Конверт
  • Черный дорожный чехол
  • Книги
  • Духи
  • Самокат
  • Подарочная корзина
  • Помада
  • Шлепанцы
  • Телефон Lenovo
  • Беспроводные наушники Apple AirPods
  • Документ
  • Паспорт
  • Синяя футболка
  • Lenovo A916
  • Флешка в пластиковом чехле
  • Ковер
  • Каремат
  • Черные джинсы
  • Черный чехол с очками "DIOR"
  • Фотоаппарат
  • Pixel 2
  • Еда
  • Очень важна сим-карта

Наиболее "забывчивы" украинские города:

  • Киев
  • Одесса
  • Львов
  • Харьков
  • Днепр
  • Запорожье
  • Винница

Дни недели, когда поступает больше всего сообщений о забытых вещах - Украина:

  • Воскресенье
  • Понедельник
  • Четверг
  • Суббота
  • Вторник

Наиболее "забывчивы" дни в 2017 году в Украине:

  • 27 ноября 2017 года
  • 10 декабря 2017 года
  • 29 декабря 2017 года
  • 19 октября 2017 года
  • 20 апреля 2017 года

Топ10 самых "забывчивых" стран в Европе:

  • Испания
  • Польша
  • Португалия
  • Чехия
  • Италия
  • Швеция
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Нидерланды

Топ 10 наименее "забывчивых" стран в Европе:

  • Украина
  • Румыния
  • Ирландия
  • Хорватия
  • Норвегия
  • Словакия
  • Эстония
  • Германия
  • Литва
  • Австрия
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