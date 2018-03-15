Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
Отмечается, что США солидарны с Великобританией и разделяют оценку страны относительно того, что именно Россия несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери.
Таким образом администрация президента США Дональда Трампа также поддерживает решение Великобритании об отзыве российских дипломатов из страны и считает это справедливым ответом на такие действия Кремля.
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"Это последнее действие со стороны России вписывается в модель поведения, согласно которой Россия игнорирует международный порядок, подрывает суверенитет и безопасность страны во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы", - отмечается в заявлении.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
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