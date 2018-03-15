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Белый дом признал ответственность России за отравления Скрипаля


фото: REUTERS
Американская власть солидарна с Великобританией и считает Россию ответственной за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Отмечается, что США солидарны с Великобританией и разделяют оценку страны относительно того, что именно Россия несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери.

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа также поддерживает решение Великобритании об отзыве российских дипломатов из страны и считает это справедливым ответом на такие действия Кремля.

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"Это последнее действие со стороны России вписывается в модель поведения, согласно которой Россия игнорирует международный порядок, подрывает суверенитет и безопасность страны во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы", - отмечается в заявлении.

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