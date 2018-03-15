4 года репрессий и насилия со стороны России: в Госдепе напомнили Путину, что Крым - это Украина
Об этом говорится в заявлении и.о. заместителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Хезер Науерт.
Она отметила, что четыре года назад Россия провела незаконный и сфабрикованный "референдум" в Украине, тщетно пытаясь узаконить аннексию Крыма. Тогда жители полуострова были вынуждены голосовать под надзором вооруженных российских войск.
По ее словам, заявления Кремля о том, что украинская сторона сделала свободный выбор во время того фейкового "референдума" всегда не вызывали доверия.
При этом президент России Владимир Путин во время своего предвыборного митинга на полуострове 14 марта вновь выразил незаконные претензии России на украинскую территорию, что показывает его пренебрежение к международному праву.
Науерт пояснила, что на фоне таких заявлений Путина важно обратить внимание на нелегитимность организованного "референдума", а также на огромные человеческие потери в Крыму, вызванные действиями Кремля.
"В течение последних четырех лет Россия проводила кампанию принуждения и насилия, нацеливаясь на всех, кто выступал против аннексии. Российская оккупационная власть подвергла политически мотивированным преследованием и продолжающимся репрессиям крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ ", - отметила Науерт.
Она добавила, что американские власти поддерживает тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, а также призывает Россию прекратить попытки подавить основные свободы самовыражения, мирные собрания, а также религиозные убеждения.
"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украины", - подытожила Науерт.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Ранее послы G7 осудили российские выборы в оккупированном Крыму.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать в выборах президента России.
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