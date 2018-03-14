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Жену Мосийчука подозревают в проживании в незадекларированном доме, оформленном на водителя нардепа, - СМИ

По данным НАБУ, жена нардепа Игоря Мосийчука Владлена Карпенко до официального поселения в незадекларированном доме находилась возле него в течение более 40 дней в 2015 году и почти 150 дней в 2016 году

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово и Дело".

Отмечается, эти данные выявили в рамках расследования уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения Мосийчука.

В частности, речь идет о частном доме на улице Угловой в селе Белогородка Киевской области, который оформлен на водителя нардепа Андрея Дзюбенко.

В декларации депутата 2016 года этот дом не указан, хотя они с женой, по данным НАБУ, заселились туда не позже декабря того года. Следователи считают, что дом купил сам Мосийчук, ведь у водителя бы на него не хватило денег.

Таким образом, представители Бюро проверили станцию связи мобильного оператора жены Мосийчука,  обслуживающую улицу Угловую в Белогородке и ее окрестности.

"В результате осмотра и проведенного анализа трафиков НАБУ установило, что Карпенко находилась в зоне указанной станции в ночной и дневной период времени в течение более 40 дней в 2015 году и почти 150 дней в 2016 году (в том числе в период с 23 по 31 декабря)", - пишет издание.

Что касается водителя нардепа, то в 2015 году был в зоне работы станции в течение 20 дней, а в 2016 году - почти 170 дней.

Детектив НАБУ просил суд предоставить временный доступ к станции связи еще одного мобильного оператора. Суд удовлетворил ходатайство.

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