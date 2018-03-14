Возле польского Мемориала орлят во Львове ночью прогремел взрыв

14 марта, 2018, 07:57

На территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв

Об этом заявил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, сообщает пресс-центр Львовского горсовета.

Он отметил, что на территории кладбища раздался взрыв, а неизвестный предмет обследуют специалисты. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал,надгробие не было повреждено.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром", - подчеркнул Нагайка.

Тем временем депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что взрыв произошел примерно в 21:50, он прозвучал возле польского Мемориала орлят на улице Мечникова.

"На ул. Мечникова, возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 в сторону захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники", - написал Зинкевич на странице в Facebook.