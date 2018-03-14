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Возле польского Мемориала орлят во Львове ночью прогремел взрыв

На территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв

Об этом заявил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, сообщает пресс-центр Львовского горсовета.

Он отметил, что на территории кладбища раздался взрыв, а неизвестный предмет обследуют специалисты. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал,надгробие не было повреждено.

"Со слов охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром", - подчеркнул Нагайка.

Тем временем депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич отметил, что взрыв произошел примерно в 21:50, он прозвучал возле польского Мемориала орлят на улице Мечникова.

"На ул. Мечникова, возле Лычаковского кладбища, со слов свидетелей взорвался неизвестный предмет, бросили через забор метров с 20 в сторону захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники", - написал Зинкевич на странице в Facebook.

 

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