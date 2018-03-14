Венгрия не рекомендует своим гражданам ехать на Закарпатье с 16 по 18 марта
Объявления такого содержания размещено на официальном сайте Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.
Отмечается, что "из-за сложной политической и общественной ситуации в регионе, а также с целью избежания возможных провокаций" венгерским группам и индивидуальным путешественникам не рекомендуется ездить в Закарпатье в период с 16 по 18 марта.
Особенно не рекомендуют венгерские дипломаты ехать в определенные города (например, в Хуст или Ужгород). Также в это время они советуют избегать посещения Верецкого перевала, на границе Львовской и Закарпатской областей.
Отметим, что 17 марта организация "Карпатская сечь" объявила о марше славы героев в Ужгороде. Соответствующий пост размещен на странице организации в Facebook.
- Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ).
- Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
- 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
- Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
- 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
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