Венгрия не рекомендует своим гражданам ехать на Закарпатье с 16 по 18 марта

14 марта, 2018, 21:46

Венгрия призвала своих граждан отказаться от поездок на Закарпатье в период с 16 по 18 марта

Объявления такого содержания размещено на официальном сайте Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Отмечается, что "из-за сложной политической и общественной ситуации в регионе, а также с целью избежания возможных провокаций" венгерским группам и индивидуальным путешественникам не рекомендуется ездить в Закарпатье в период с 16 по 18 марта.

Особенно не рекомендуют венгерские дипломаты ехать в определенные города (например, в Хуст или Ужгород). Также в это время они советуют избегать посещения Верецкого перевала, на границе Львовской и Закарпатской областей.

Отметим, что 17 марта организация "Карпатская сечь" объявила о марше славы героев в Ужгороде. Соответствующий пост размещен на странице организации в Facebook.