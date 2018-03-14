 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгрия не рекомендует своим гражданам ехать на Закарпатье с 16 по 18 марта

Венгрия призвала своих граждан отказаться от поездок на Закарпатье в период с 16 по 18 марта

Объявления такого содержания размещено на официальном сайте Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Отмечается, что "из-за сложной политической и общественной ситуации в регионе, а также с целью избежания возможных провокаций" венгерским группам и индивидуальным путешественникам не рекомендуется ездить в Закарпатье в период с 16 по 18 марта.

Особенно не рекомендуют венгерские дипломаты ехать в определенные города (например, в Хуст или Ужгород). Также в это время они советуют избегать посещения Верецкого перевала, на границе Львовской и Закарпатской областей.

Отметим, что 17 марта организация "Карпатская сечь" объявила о марше славы героев в Ужгороде. Соответствующий пост размещен на странице организации в Facebook.

  • Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде во второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры в Закарпатье (ОВКЗ).
  • Национальная полиция Украины раскрыла оба эти преступления.
  • 6 марта Обвиняемому в подрыве офиса Общества венгерской культуры Закарпатья Александру Билобородьку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
  • 7 марта посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил о необходимости создания венгерской автономии на территории Закарпатской области.
  • Того же дня Общество венгерской культуры в связи с нападениями на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.
  • 11 марта представители ОБСЕ сообщили, что организация не будет вводить отдельную миссию на Закарпатье.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать