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В Украине изменятся правила захоронения. Почему процесс может затянуться

Согласно новым изменениям, полицейским придется обращаться в суд за разрешением на проведение экспертизы причин смерти, что может затянуть процесс

Об этом сообщает Zaxid.net.

15 марта в Украине вступят в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно работы полиции. Изменения коснутся не только правоохранителей, а правил захоронения умерших.

Закон не меняет сами правила захоронения. Большинство смертей и в дальнейшем не потребуют проведения экспертизы и привлечения суда к похоронному процессу. Если человек умер дома по естественным причинам, то его можно спокойно похоронить.

Однако по новой редакции Уголовного процессуального кодекса, в случае подозрительной смерти или преступления следователи будут обязаны обращаться в суд за разрешением на проведение экспертизы причин смерти. Сейчас же следователи могут самостоятельно привлекать экспертов, не обращаясь в суд.

Отмечается, что суд будет 5 дней для принятия решения о назначении экспертизы. Более того - удовлетворять ходатайство о проведении экспертизы может только один суд в области (и здесь уже действительно возникнут очереди).

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