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В Стамбуле заканчивают строить самую большую мечеть Европы

В турецком Стамбуле завершается строительство мечети Чамлиджа - крупнейшего мусульманского храма в Европе, который будет видно с любой точки города

Как отметил глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк, на данный момент строительство завершено уже на 95%, сообщает Islam - today.

Открыть свои двери мусульманский храм должен в первые дни священного месяца Рамадан.

В состав религиозного комплекса, который будет называться комплексом Реджепа Тайипа Эрдогана, войдут не только мечеть, но и библиотека, музей, галерея искусств, различные конференц-залы и ателье. В целом в здании и на прилегающей территории смогут одновременно совершать поклонения около 63 тысяч человек.

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