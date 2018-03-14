В Стамбуле заканчивают строить самую большую мечеть Европы
14 марта, 2018, 22:13
В турецком Стамбуле завершается строительство мечети Чамлиджа - крупнейшего мусульманского храма в Европе, который будет видно с любой точки города
Как отметил глава Ассоциации мечетей и культурно-просветительской деятельности Стамбула Эргин Кюлюнк, на данный момент строительство завершено уже на 95%, сообщает Islam - today.
Открыть свои двери мусульманский храм должен в первые дни священного месяца Рамадан.
В состав религиозного комплекса, который будет называться комплексом Реджепа Тайипа Эрдогана, войдут не только мечеть, но и библиотека, музей, галерея искусств, различные конференц-залы и ателье. В целом в здании и на прилегающей территории смогут одновременно совершать поклонения около 63 тысяч человек.
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