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В работе трех станций метро Киева завтра произойдут изменения

15 марта киевский метрополитен временно внесет изменения в работу трех станций

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена.

В ведомстве напомнили, что завтра состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лацио" (Рим, Италия) на НСК "Олимпийский".
 
Поэтому, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.
 
"На это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций", - отметили в пресс-центре.

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