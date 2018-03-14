В "Роме" рассказали о травмах парня, которого толкнул через рекламный щит футболист "Шахтера"

14 марта, 2018, 13:14

"Рома" сообщила о состоянии 16-летнего парня, который подавал мячи во время матча Лиги чемпионов и пострадал от агрессии форварда "Шахтера" Факундо Феррейры

Об этом сообщает Forzaroma.

У 16-летнего игрока юношеского состава "Ромы" Маттео Канчелльери, который подавал мячи футболистам во время матча Лиги чемпионов, зафиксировали повреждения запястья и колена. Юноше оказали первую помощь прямо на стадионе, после чего его госпитализировали и осмотрели медики в больнице.

Во время второго тайма матча "Рома" - "Шахтер" аргентинский форвард дончан Факундо Феррейра разозлился из-за того, что "болбой" долго не дает мяч и толкнул его, после чего парень перелетел через рекламный щит.

Поведение Феррейры возмутило футболистов "Ромы" и болельщиков. Рефери ограничился желтой карточкой аргентинцу, однако после детального разбора инцидента, УЕФА может прибегнуть к более суровому наказанию нападающего "Шахтера".

Позже инцидент прокомментировал и сам пострадавший.

"Спасибо всем, кто беспокоился обо мне. К счастью, ничего серьезного нет. Это было всего лишь проявление неконтролируемого гнева игрока. Наверное, такова его человеческая сущность", - написал Канчелльери в Instagram.

13 марта ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Риме завершился победой "Ромы" над "Шахтером" со счетом 1:0, которая вывела итальянцев в четвертьфинал.