В "Роме" рассказали о травмах парня, которого толкнул через рекламный щит футболист "Шахтера"
Об этом сообщает Forzaroma.
У 16-летнего игрока юношеского состава "Ромы" Маттео Канчелльери, который подавал мячи футболистам во время матча Лиги чемпионов, зафиксировали повреждения запястья и колена. Юноше оказали первую помощь прямо на стадионе, после чего его госпитализировали и осмотрели медики в больнице.
Во время второго тайма матча "Рома" - "Шахтер" аргентинский форвард дончан Факундо Феррейра разозлился из-за того, что "болбой" долго не дает мяч и толкнул его, после чего парень перелетел через рекламный щит.
Поведение Феррейры возмутило футболистов "Ромы" и болельщиков. Рефери ограничился желтой карточкой аргентинцу, однако после детального разбора инцидента, УЕФА может прибегнуть к более суровому наказанию нападающего "Шахтера".
Позже инцидент прокомментировал и сам пострадавший.
"Спасибо всем, кто беспокоился обо мне. К счастью, ничего серьезного нет. Это было всего лишь проявление неконтролируемого гнева игрока. Наверное, такова его человеческая сущность", - написал Канчелльери в Instagram.
13 марта ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Риме завершился победой "Ромы" над "Шахтером" со счетом 1:0, которая вывела итальянцев в четвертьфинал.
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