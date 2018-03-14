В Одессе отказались назначать художника Ройтбурда директором Художественного музея, хотя он выиграл конкурс

14 марта, 2018, 18:15

Областная рада отказалась назначать живописца Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея, несмотря на его победу в конкурсе

Об этом сообщает "Думская".

За кандидатуру Ройтбурда проголосовали только 28 депутатов. Для его назначения необходимо было 44 голоса.

На защиту мастера выступили депутаты Александр Остапенко и Мария Гайдар. Гайдар признала, что современное искусство в какой-то мере провокационно, однако не депутатам давать ему оценку.

"Мы в этом ничего не понимаем, а он туда идет не рисовать, а управлять", - заявила Гайдар.

Против выступили "оппоблоковцы", которые начали критиковать моральные качества художника, который назвал события 2 мая 2014 "днем победы". Депутат Виталий Саутенко заявил, что Ройтбурд якобы нечист на руку и имеет грехи в прошлом. Кроме того, он обвинил художника в использовании нецензурной брани, хотя и не стал отрицать его таланта. Также депутат опустился до упоминания известного фейка о том, что один из самых успешных художников страны пишет свои картины с помощью фекалий.

Последним высказал свое мнение губернатор Максим Степанов: "У меня нет в коллекции картин Александра Ройтбурда. Что-то мне нравится, а что-то нет. После проведенного конкурса количество грязи, вылитой на него, не имеет ничего общего с адекватностью. При этом никто не обсуждал его программу. Но это менеджер с мировым именем”, - заявил он.

2 мая 2014 года - день массовых противостояний в Одессе между проукраинскими гражданами и пророссийскими коллаборационистами. В результате беспорядков был подожжен Дом профсоюзов, где погибло несколько десятков человек.