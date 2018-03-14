В Одессе отказались назначать художника Ройтбурда директором Художественного музея, хотя он выиграл конкурс
Об этом сообщает "Думская".
За кандидатуру Ройтбурда проголосовали только 28 депутатов. Для его назначения необходимо было 44 голоса.
На защиту мастера выступили депутаты Александр Остапенко и Мария Гайдар. Гайдар признала, что современное искусство в какой-то мере провокационно, однако не депутатам давать ему оценку.
"Мы в этом ничего не понимаем, а он туда идет не рисовать, а управлять", - заявила Гайдар.
Против выступили "оппоблоковцы", которые начали критиковать моральные качества художника, который назвал события 2 мая 2014 "днем победы". Депутат Виталий Саутенко заявил, что Ройтбурд якобы нечист на руку и имеет грехи в прошлом. Кроме того, он обвинил художника в использовании нецензурной брани, хотя и не стал отрицать его таланта. Также депутат опустился до упоминания известного фейка о том, что один из самых успешных художников страны пишет свои картины с помощью фекалий.
Последним высказал свое мнение губернатор Максим Степанов: "У меня нет в коллекции картин Александра Ройтбурда. Что-то мне нравится, а что-то нет. После проведенного конкурса количество грязи, вылитой на него, не имеет ничего общего с адекватностью. При этом никто не обсуждал его программу. Но это менеджер с мировым именем”, - заявил он.
2 мая 2014 года - день массовых противостояний в Одессе между проукраинскими гражданами и пророссийскими коллаборационистами. В результате беспорядков был подожжен Дом профсоюзов, где погибло несколько десятков человек.
- Конкурс на должность главы Одесского художественного музея объявили осенью 2017 года.
- Уже в ноябре конкурсная комиссия в соответствии с законом определила победителя в лице известного украинского художника Александра Ройтбурда.
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