В Одессе неизвестные порезали кабель "Укртелекома", повредив линию вызова "скорой" по номеру 103

14 марта, 2018, 18:06

В среду, 14 марта, около 04:00 в Одессе неизвестные злоумышленники повредили кабель "Укртелекома", из-за чего исчезла возможность вызвать "скорую помощь" по прямому номеру 103

Об этом сообщил в Facebook директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Сегодня в 4 утра злоумышленники разрезали медный кабель Укртелекома в Одессе. К сожалению, это привело к потере возможности осуществлять прямой дозвон на номер дежурного 103. Ремонтные работы продолжаются. Выполнена переадресация звонков на 103 на альтернативные номера других операторов", - написал Шуранов.

По данным одесского издания "Трасса Е-95", ремонтники обнаружили порез медного кабеля в кабельной канализации на ул. Пастера. Кроме спецлинии, без связи остались жители некоторых домов в центре города. Работники "Укртелекома" оперативно наладили связь со скорой, установив переадресацию, а к 15:00 ремонтникам удалось полностью восстановить связь всем пострадавшим абонентам.

По данным оператора, в последнее время количество краж и повреждений линий связи увеличилась, а в 2017 году в Одесской области было зафиксировано более 1 тыс. таких случаев.