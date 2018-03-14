В Латвии депортировали российских артистов за нарушение закона о балалайках

14 марта, 2018, 20:15

Российских балалаечников арестовали на сцене в Латвии и выдворили из страны

Об этом сообщает издание "Панорама".

Участников ансамбля балалаечников "Рязанская гармонь" арестовали во время концерта на сцене в латвийском городе Вентспилс.

"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и повела нас со сцены. Очень обидно, “Яблочко” - наш главный хит", - заявил художественный руководитель коллектива Иосиф Шмулевич.

После концерта все участники коллектива были депортированы из Латвии с пятилетним запретом на въезд. Также таможенники переписали номера всех музыкальных инструментов, которые получат бессрочный запрет на ввоз.