В Киеве ищут талисман города

14 марта, 2018, 21:26

В столице объявили конкурс на лучший туристический талисман города

Об этом сообщает Управление туризма и промоции КГГА в Facebook.

В постановлении КГГА отмечается, что талисманом может стать любой особый персонаж, реальный или мифический. Он возьмет роль туристической символики города и не будет заменять официальную символику (гимн, герб, флаг и логотип).

Талисман будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, которые направлены на формирование положительного имиджа города Киева, для улучшения культурного, экономического, научного и социального потенциала города.

Победителя конкурса будет определять жюри из 7 человек. В результате автору лучшего талисмана вручат денежное вознаграждение в 150 тысяч гривен.