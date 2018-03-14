В Киеве проходит выставка "Украина глазами детей из АТО". Событие
Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
Вот такой видят Украину дети из прифронтовой зоны. Свои произведения 27 юных художников рисовали под впечатлением пребывания на Закарпатье. Там среди великолепной природы они хорошо отдохнули, познакомились с местными традициями и самобытной культурой этого уголка Украины. А еще завели новых друзей. После такой арт-терапии дети воспроизвели в своих картинах красоту Закарпатского края. Проект удалось реализовать при поддержке мецената Людмилы Русалиной.
"Когда они увидели всю красоту этого края - музеи, замки, экскурсии, когда они почувствовали ту любовь и заботу о них, то их рисунки сделались совсем другими. Светлыми, радостными! И это в душе у них сделались такие изменения. Из темной напряженной энергии они стали светлыми и радостными", - отметила Русалина.
А сейчас уже проходит очередной конкурс. Красоту в своих картинах воспроизводят дети-переселенцы из зоны АТО.
"Полотенца - это символ нашего государства, а мак, мне кажется, символизирует то, чтобы мы были все вместе. И наша страна, в ней также есть орнамент, который тоже символизирует наши вышиванки, это тоже наша традиция", - рассказала юная художница Юля.
"Инвестируйте в детей. Почему? Через 5 лет эти дети подрастут, и от вас, взрослых, будет зависеть, что они выберут - кисточку или автомат", - отметил руководитель молодежного движения Станислав Липовской.
При поддержке Людмилы Русалиной и торговой марки “Домашнє Свято” только этой зимой реализовано около двух десятков социально-культурных проектов для детей. Это и конкурс-фестиваль для детей-сирот, новогодние утренники, конкурсы творчества и красоты и многие другие мероприятия.
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