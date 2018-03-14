В Киеве квартиру французского дипломата обокрали на 740 тысяч

14 марта, 2018, 00:16

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ограблении квартиры представителя дипломатического корпуса Франции в Украине

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Злоумышленнику, причастному к краже имущества, сообщено о подозрении. Установлено, что 22-летний украинец изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской, в которой дипломат проживал вместе с женой.

Дождавшись удобного момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен.

Подозреваемого задержали: им оказался ранее судимый, 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерска Донецкой области.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилье) УК Украины.