В Киеве грузовик перевернулся на бок из-за скользкой дороги

14 марта, 2018, 19:02

В Оболонском районе Киева на улице Богатырской произошло ДТП с участием грузовика

Об этом сообщают "Стражи Еспресо".

Грузовой автомобиль ГАЗ двигался в сторону Вышгорода. На скользкой дороге автомобиль занесло, водитель не справился с управлением. Грузовик выбросило на газон, в результате чего он перевернулась на бок.

Водитель грузовика получил незначительные травмы, ему оказали помощь на месте.