В Киеве грузовик перевернулся на бок из-за скользкой дороги
14 марта, 2018, 19:02
В Оболонском районе Киева на улице Богатырской произошло ДТП с участием грузовика
Об этом сообщают "Стражи Еспресо".
Грузовой автомобиль ГАЗ двигался в сторону Вышгорода. На скользкой дороге автомобиль занесло, водитель не справился с управлением. Грузовик выбросило на газон, в результате чего он перевернулась на бок.
Водитель грузовика получил незначительные травмы, ему оказали помощь на месте.
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