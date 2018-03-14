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В Киеве грузовик перевернулся на бок из-за скользкой дороги

В Оболонском районе Киева на улице Богатырской произошло ДТП с участием грузовика

Об этом сообщают "Стражи Еспресо".

Грузовой автомобиль ГАЗ двигался в сторону Вышгорода. На скользкой дороге автомобиль занесло, водитель не справился с управлением. Грузовик выбросило на газон, в результате чего он перевернулась на бок.

Водитель грузовика получил незначительные травмы, ему оказали помощь на месте.

 
 
 
 
 
 

 

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