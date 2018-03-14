В Кривом Роге без газа остались 90 многоэтажек

14 марта, 2018, 10:17

В результате аварии без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вчера около 9 часов вечера, в Покровском микрорайоне города во время проведения сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа.

В результате без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов, а это около 14 тысяч абонентов.

"В 23 ч 20 мин порыв трубы ликвидирован. Восстановление газоснабжения абонентов запланировано на 14 марта", - подчеркнули в ведомстве.