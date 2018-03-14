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В Харькове памятник бойцам УПА разрисовали свастикой

В Харькове неизвестные вандалы нарисовали свастику на памятнике Украинской повстанческой армии

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об акте вандализма поступило в Киевский отдел полиции 13 марта в 19:00.

Это уже второй случай вандализма в отношении этого памятника на протяжении 10 дней. Ранее, 5 марта, стало известно, что вандалы залили памятник красной краской.

Харьковский памятник воинам УПА установили с разрешения Харьковского городского совета в 1992 году. 20 декабря 2006 года памятный знак снесли члены Евразийского союза молодежи, но его почти сразу восстановили.

В ночь на 26 апреля 2013 года памятный знак с помощью тяжелой техники снесли неизвестные. На месте украденного памятного знака УПА был установлен металлический крест, покрашенный под березу, который неизвестные уничтожили в ночь на 6 февраля 2014 года.

Новый временный памятный знак в виде таблицы на фундаменте был установлен весной 2014 года, после победы Революции Достоинства. В ночь на 9 декабря 2014 года его повредили взрывом неизвестные. Памятник восстановили 14 декабря. В ночь на 14 октября 2017 года памятный знак неизвестные облили красной краской. В ночь на 13 февраля 2018 года его покрасили в цвета польского флага.

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