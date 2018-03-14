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Уволен Тиллерсон предупредил США: за тревожными действиями России надо следить


фото: REUTERS
Американская власть должна продолжать работать над тем, чтобы ответить на тревожное поведение со стороны России

Об этом Рекс Тиллерсон заявил во время брифинга после того, как президент Дональд Трамп уволил его с должности госсекретаря, сообщает издание BBC.

Он отметил, что за время его пребывания на должности была проделана хорошая работа по налаживанию более тесных отношений с Китаем и укрощению программы разработки ядерного оружия КНДР.

Впрочем, по его словам, остается еще много работы чтобы ответить на тревожную поведение и действия со стороны российской власти.

"Россия должна тщательно оценивать, как ее действия в наибольшей степени соответствуют интересам российского народа и мира. Продолжение их нынешней траектории, вероятно, приведет к большей изоляции страны, а такая ситуация не входит в интересы любого", - подчеркнул Тиллерсон.

Отметим, Тиллерсон будет оставаться на посту главы Госдепартамента США до 31 марта, а свои полномочия пока что передает заместителю Джону Салливану.

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