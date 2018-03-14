Уволен Тиллерсон предупредил США: за тревожными действиями России надо следить
Об этом Рекс Тиллерсон заявил во время брифинга после того, как президент Дональд Трамп уволил его с должности госсекретаря, сообщает издание BBC.
Он отметил, что за время его пребывания на должности была проделана хорошая работа по налаживанию более тесных отношений с Китаем и укрощению программы разработки ядерного оружия КНДР.
Впрочем, по его словам, остается еще много работы чтобы ответить на тревожную поведение и действия со стороны российской власти.
"Россия должна тщательно оценивать, как ее действия в наибольшей степени соответствуют интересам российского народа и мира. Продолжение их нынешней траектории, вероятно, приведет к большей изоляции страны, а такая ситуация не входит в интересы любого", - подчеркнул Тиллерсон.
Отметим, Тиллерсон будет оставаться на посту главы Госдепартамента США до 31 марта, а свои полномочия пока что передает заместителю Джону Салливану.
- Напомним, 13 марта Трамп уволил с должности секретаря Госдепа Рекса Тиллерсона, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео.
- Тем временем новым главой ЦРУ впервые в истории стала женщина - Джина Геспел.
- Сам Тиллерсон не знает причины своего увольнения и был настроен продолжать работу. Как пояснил Трамп, они с Тиллерсоном хорошо сотрудничали, однако не соглашались по ряду вопросов.
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