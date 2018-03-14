Умер физик Стивен Хокинг

14 марта, 2018, 07:15

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг ушел из жизни в возрасте 76 лет

Об этом сообщает издание Reuters.

Он мирно скончался в своем доме в британском университетском городе Кембридж утром 14 марта.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец умер сегодня. Он был великим ученым и необычным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество и настойчивость вместе с его интеллектом и юмором вдохновили людей по всему миру", - говорится в заявлении его детей Люси, Роберта и Тима.

Когда Хокингу был 21 год, он заболел амиотропным боковым склерозом, из-за чего впоследствии все его тело было парализовано.

Тогда врачи считали, что человек сможет прожить лишь несколько лет, однако Хокинг мужественно противостоял болезни более 50 лет.

Научная работа Хокинга варьировалась от исследования образования самой Вселенной до теорий путешествий во времени, изучения тайн всепоглощающих черных дыр.

Ученый впервые стал всемирно известным в 1988 году благодаря публикации научно-популярной книги "Краткая история времени" - одной из самых сложных книг, которые когда-либо становились массово популярными среди рядовых людей.