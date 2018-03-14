Украина завоевала на Паралимпиаде-2018 очередную награду. Как выглядит медальный зачет

14 марта, 2018, 12:20

Лыжница Оксана Шишкова выиграла бронзу на дистанции 15 км и принесла сборной Украине 16 награду на Паралимпиаде в Пхенчхане

Об этом сообщает UA:Спорт.

Оксана Шишкова вместе со своим лидером Виталием Казаковым завоевала бронзовую медаль в лыжной гонке на 15 км для спортсменов с нарушениями зрения.

Это единственная награда нашей сборной по пятый день Паралимпиады и в целом 16 медаль, завоеванная атлетами нашей сборной на протяжении нынешних Игр в Пхенчхане.