Украина завоевала на Паралимпиаде-2018 очередную награду. Как выглядит медальный зачет
14 марта, 2018, 12:20
Лыжница Оксана Шишкова выиграла бронзу на дистанции 15 км и принесла сборной Украине 16 награду на Паралимпиаде в Пхенчхане
Об этом сообщает UA:Спорт.
Оксана Шишкова вместе со своим лидером Виталием Казаковым завоевала бронзовую медаль в лыжной гонке на 15 км для спортсменов с нарушениями зрения.
Это единственная награда нашей сборной по пятый день Паралимпиады и в целом 16 медаль, завоеванная атлетами нашей сборной на протяжении нынешних Игр в Пхенчхане.
- Накануне Шишкова завоевала свою первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018. В предыдущие дни спортсменка завоевала два «серебра».
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