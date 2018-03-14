Украина испытала крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы собственного производства

14 марта, 2018, 17:40

Украина провела испытания крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов собственного производства

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров! Поздравляю ГАХК "Артем", входящая в состав Государственного концерна "Укроборонпром", с успешным огневым испытанием артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Продолжаем укреплять Вооруженные Силы Украины!" - написал президент.

Испытания прошли на военном полигоне на Черниговщине. Во время стрельб было подтверждено заданные характеристики боеприпасов.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин рассказал, что новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы с одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт". Букин отметил, что в производстве снаряда, кроме ГАХК "Артем", задействованы другие предприятия "Укроборнпрома", ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатых веществ и порохов.

"Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это важный шаг, что повышает боеспособность украинского войска", - сказал Букин.

Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды в дальнейшем ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.