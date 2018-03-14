Украина может увеличить участие в миротворческих миссиях ООН, - Порошенко
14 марта, 2018, 14:10
Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН в ряде регионов мира, если в этом будет потребность
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с главой Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что стороны обсудили ситуацию на Донбассе и Ван дер Беллен заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в развертывание там миротворческой миссии ООН в соответствии с решением Совета безопасности.
"И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий ", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, реализация этой инициативы создаст атмосферу, что поспособствует восстановлению мира на украинской земле.
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