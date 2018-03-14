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Ученые придумали, как лечить раны рыбой

Существует не так много способов применения рыбьей чешуи, однако, по мнению ученых из Сингапурского технологического университета, она может помочь в лечении ран и ожогов

Об этом сообщает New Atlas.

Исследователи получили чешую лаврака, тилапии и змееголовой рыб из сингапурских рыбных ферм, а затем вытащили из нее коллаген - белок, составляющий основу соединительной ткани и обеспечивающий ее прочность и эластичность. Когда этот коллаген модифицировали и нанесли на поврежденную кожу мышей, он способствовал ее регенерации - образованию кровеносных и лимфатических сосудов.

Хотя коллаген уже давно используют в раневых повязках, его обычно получают из кожи коров, свиней или овец. По мнению ученых, в использовании таких животных как источника сырья есть некоторые недостатки.

"По культурным и религиозным причинам клинические применения этих материалов было ограничено. Кроме того, они должны проходить больше проверок и обработки из-за риска болезней, которые могут передаваться людям от млекопитающих", - говорит Клео Чунг, соавтор исследования.

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Рыбья чешуя - гораздо более дешевый источник коллагена, поскольку она является отходом. К тому же, она может работать эффективнее.

В предыдущем исследовании ученые установили, что коллаген на основе рыбьего жира индуцировал эндотелиальные клетки пупочной вены человека производить в 2,5 раза больше белка, ответственного за образование кровеносных сосудов - в сравнении с эндотелиальными клетками, культивируемыми на коллагене из коровьей кожи.

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